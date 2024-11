Palermo, Baniya ora è pronto: ballottaggio con Nedelcearu

Con l’avvicinarsi della sfida con la Sampdoria, il Palermo prova ad aumentare i giri del motore per arrivare alla sfida di domenica nelle migliori condizioni possibili. Tra le possibili novità c’è quella relativa a Baniya. Il centrale ex Trabzonspor è pienamente recuperato e chiaramente si candida ad una possibile maglia da titolare al centro della difesa, posizione occupata nelle ultime partite da Nedelcearu che si è comunque bene disimpegnato, ma chiaramente il rientro del venticinquenne italiano naturalizzato turco impone a Dionisi di effettuare delle riflessioni sul suo possibile impegno. Insomma, il ballottaggio è aperto. Fin qui Baniya ha collezionato sei presenze con la maglia rosanero di cui una in Coppa Italia e, prima di fermarsi per infortunio, aveva disputato quattro partite consecutive da titolare sempre al fianco di Nikolaou, nelle quali il Palermo aveva raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Una coppia, quella tra Baniya e il difensore greco ex Spezia che aveva dimostrato grande compattezza, dinamismo e soprattutto intesa.

Per queste ragioni il tecnico rosanero potrebbe decidere di optare per ricomporre questo duo, anche se di fatto tutta la batteria di centrali ha offerto un buon rendimento. Una retroguardia che non contemperò più Lucioni, zero presenze in campionato in questa stagione, che ha salutato tutti attraverso un post sui social dopo aver rescisso il suo contratto con la società di viale del Fante: «Il mio viaggio in rosanero finisce qui. Per me è stato un onore vestire questa maglia così gloriosa ed importante, per questo ringrazio la società per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori e gli staff con cui ho lavorato in questi mesi e auguro loro di raggiungere gli obiettivi che meritano. Infine, un caloroso saluto a tutti i tifosi rosanero per il sostegno che mi hanno sempre riservato. Forza Palermo».

Per quanto riguarda il reparto avanzato dove Herny appare nettamente favorito per il ruolo di centravanti, tra le ipotesi al vaglio di Dionisi c’è anche quella relativa al possibile impiego a partita in corso di Brunori in una nuova posizione, anche se a dire il vero non è del tutto inedita, quella di trequartista alle spalle di una punta. Il tecnico rosanero, infatti, diverse volte in allenamento nei giorni scorsi aveva provato questo tipo di soluzione, ma alla fine la scelta è sempre ricaduta sul classico 4-3-3. Possibile che l’idea di provare una formazione che preveda due attaccanti, appunto a partita in corso (lo ha già ammesso in conferenza stampa lo stesso Dionisi) sia una delle carte che potrebbe giocarsi già a partire dalla sfida con la Sampdoria, in base a come si svilupperà la gara e che tipo di indirizzo prenderà la partita. Per caratteristiche Brunori potrebbe anche ricoprire quella posizione, visto che si tratta di un centravanti in grado di saper giocare comunque il pallone e far perdere qualche punto di riferimento agli avversari, ma è tutto in via di evoluzione e rappresenta al momento una delle possibili varianti allo schieramento fin qui adottato dai rosanero. Il Palermo punta alla Sampdoria tra certezze e nuove idee per riprendere la marcia giusta.