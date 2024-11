Social Football Summit Award, il Palermo premiato per la migliore campagna dell'anno

Ai «Social Football Summit Awards», nell’ambito del più importante evento sullo sport business in Italia, il Palermo calcio è stato premiato per la categoria «Migliore Campagna o sensibilizzazione più efficace e innovativa dell’anno nell’industria del calcio». La consegna del premio al Palermo ha aperto la cerimonia ufficiale nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, alla presenza di centinaia di professionisti e operatori di settore in rappresentanza dei più importanti club e istituzioni del calcio italiano e internazionale. I

l premio ha celebrato il successo della campagna di marketing «This is where I belong» che ha accompagnato il lancio delle nuove maglie e l’avvio della stagione 2024/25, con l’obiettivo di identificare la passione rosanero come un luogo ideale in cui sentirsi a casa. Da New York (con l’evento di lancio della prima maglia) fino a Palermo, passando per Manchester e Tunisi, i protagonisti delle storie dirette dai registi Riccardo Lupo e Nicola Bettoni hanno rappresentato i valori universali collegati all’identità del club: inclusione, multiculturalità, senso di appartenenza.