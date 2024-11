Il Palermo va a passo di lumaca, meno gol segnati e anche uno in più subito rispetto alla stagione passata

I segnali di malcontento si stanno diffondendo sempre di più e, con due turni casalinghi alle porte, il rischio di contestazione qualora non si inverta la rotta è concreto: 17 punti in 13 partite non sono certamente quello che il Palermo si aspettava, soprattutto dopo essersi affidato in estate al nuovo corso Dionisi-De Sanctis.

L’obiettivo era migliorare il sesto posto, ma al momento tutti gli indicatori sono peggiori rispetto al 2023/24: tecnico e direttore sportivo hanno le loro colpe, ma anche tra i giocatori non si vede alcun salto di qualità. La promozione diretta sembra già un miraggio: Pisa e Sassuolo hanno preso il largo, rispettivamente a +13 e +11 sui rosa, e ad oggi nemmeno la partecipazione ai play-off sembra così sicura.

Un servizio completo di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia in edicola oggi