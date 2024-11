Palermo, Dionisi: «Soddisfatto della prestazione a Frosinone, non del risultato»

La trasferta di Frosinone, contro l’ultima in classifica, ha ribadito che il Palermo produce tanto, ma concretizza poco, e che servono ben altri risultati per ambire alla promozione in A, che è l’obiettivo stagionale. Lo sanno bene i protagonisti dell’1-1 in casa dei ciociari, che non possono essere che rammaricati. L’allenatore Alessio Dionisi si dice «soddisfatto della prestazione, non del risultato», aggiungendo: «La squadra ora è molto più aggressiva, riconquista palla e attacca. Creiamo occasioni, ma dobbiamo lavorare di più sui dettagli. Ovvio che servono più risultati, dobbiamo dare continuità ed è nei momenti difficili che si dimostra se crediamo in ciò che facciamo». Al pubblico che continua a rumoreggiare, il tecnico risponde promettendo di più. «Creare diverse palle gol non è semplice, il nostro portiere ha subìto solo un tiro, quello del gol. Poi è giusto che i tifosi pretendano di più di noi, ma anche noi perché sarebbe autolesionista fare certe prestazioni senza arrivare alla vittoria. Se proseguiremo sulla strada troveremo più continuità».