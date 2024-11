Palermo, è ora di svegliarsi: a Frosinone vale doppio

Il terzo mini-ciclo di partite da inizio campionato sta per concludersi e chi si aspettava una decisa sterzata dal Palermo è rimasto ancora una volta deluso: la sfida di Frosinone servirà dunque per salvare il salvabile in un periodo che ha visto i rosa fare passi indietro sul piano della concretezza e della lucidità. Poteva essere la fase in cui spiccare il volo, si è rivelata quella in cui il divario dalle prime della classe si è allargato: uscire con tre punti dallo Stirpe sarebbe quantomeno una boccata d’ossigeno in vista della sosta.

Ad affrontarsi sono due squadre tra le più deluse del 2024/25: entrambe infatti puntavano fin da subito ai piani alti della categoria, ma dopo dodici giornate il Palermo è ottavo e il Frosinone addirittura ultimo, costretto al cambio in panchina dopo l’inizio horror con Vivarini (6 punti in nove partite).

Un servizio completo di Alessandro Arena sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi