Palermo, cinque partite senza macchia: l'effetto trasferta per il riscatto

Un casa... in trasferta. Ad un Palermo che fatica a vincere al Barbera arriva in soccorso una partita esterna, quella di Frosinone. Sembra quasi un paradosso, ma questa prima parte di stagione sta praticamente dicendo questo: il Palermo di Dionisi ha trovato la propria identità e forza lontano dalle mura amiche. Situazione inaspettata per una squadra che storicamente ha costruito i propri successi, in tutte le categorie, all’interno dello stadio palermitano, quasi un fortino inespugnabile anche per società blasonate della massima serie. Da qualche periodo a questa parte, invece, il Palermo si trova a proprio agio più in trasferta che in casa e i numeri della stagione 2024/25 non fanno altro che confermare un trend che già la passata stagione era emerso nel finale di un’annata non del tutto positiva.

Giocare fuori casa, quindi, al momento rappresenta un valore aggiunto per il Palermo che, numeri alla mano, è la terza formazione del campionato di Serie B ad aver ottenuto più punti in trasferta in queste prime giornate di Serie B.