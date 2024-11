Il Palermo scende in campo allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone nell’anticipo del venerdì sera di Serie B. I rosanero cercano la vittoria dopo la sconfitta con il Cittadella. Le scelte di Dionisi: Di Mariano e Insigne in attacco a supporto di Le Douaron. In difesa spazio a Diakite e Ceccaroni sulle corsie laterali con Nedelcearu e Nikolaou a centrocampo.