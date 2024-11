Palermo, le riserve scalpitano

Se ci sono degli elementi che da titolari, con il passare delle settimane e delle partite, si sono trasformati in gregari seppur di lusso, ci sono anche dei rosanero che invece non sono mai riusciti a imporsi o addirittura scomparire letteralmente dai radar della formazione titolare e che per questo motivo sembrano destinati a lasciare Palermo in occasione della finestra di mercato di gennaio.

L’unico ruolo che in questo momento non sembra avere problemi di nessun tipo è quello del portiere. Qui, anche e soprattutto a causa dell’infortunio di Gomis, le gerarchie sono ben chiare e definite da inizio stagione e Desplanches sarà l’estremo difensore del Palermo fino al termine della stagione con buona pace di Sirigu, comunque consapevole del ruolo da chioccia che avrebbe ricoperto una volta arrivato a Palermo.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi