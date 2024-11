Palermo, il 4-3-3 sotto osservazione ma le alternative non convincono

I problemi del 4-3-3 sono ormai un triste leitmotiv della stagione del Palermo: incapacità di tenere i ritmi alti per novanta minuti, difficoltà a innescare il centravanti (chiunque egli sia), intesa limitata tra esterni bassi ed esterni alti. La situazione si complica ulteriormente nel momento in cui il reparto offensivo non sfrutta le occasioni a disposizione e i tentativi di cambiare modulo risultano improduttivi: contro il Cittadella si sono verificate entrambe le situazioni e il Palermo, pur dominando dal primo all’ultimo minuto, ha pagato dazio all’unico vero pericolo creato dagli avversari.

Un servizio completo di Alessandro Arena sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi