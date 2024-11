Palermo, adesso tre big reclamano spazio

Ritrovare il più in fretta possibile tre titolari: Lund, Ranocchia e Brunori. Non che non abbiano visto il campo, ma da elementi centrali, nelle ultime partite, sono finiti per iniziare praticamente sempre dalla panchina. Chi li ha sostituiti certamente non ha demeritato o comunque offerto prestazioni da dimenticare, ma occorre che tornino anche loro a dare il proprio e importante contributo. Partendo dalla statunitense a inizio stagione era uno dei calciatori suoi quali non vi erano praticamente dubbi sulla titolarità: vuoi per quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, vuoi per i margini di miglioramento che può ancora avere, considerato che si tratta di un classe 2002, vuoi anche per l’investimento.

Un servizio completo di Massimiliano Radicini sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi