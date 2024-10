Palermo, Dionisi non si accontenta: «Voglio continuità e determinazione»

La vittoria con la Reggiana ha ridato morale dopo due risultati negativi, ma ora bisogna trovare continuità per non cancellare quanto di buono fatto sabato sia in fase offensiva, con due gol in 12’ dopo che al Barbera ne era arrivato uno solo in 270’, e difensiva, dove a parte lo svarione dei centrali a inizio ripresa il Palermo ha concesso pochissimo agli avversari.

Per continuare la risalita Dionisi chiederà strada a un Mantova che al Martelli vanta un cammino quasi immacolato: non sarà semplice di fronte a un avversario entusiasta e ambizioso, ma i rosa non possono più permettersi passi falsi se vogliono tenere il passo delle primissime. Il tecnico racconta di aver già archiviato la vittoria con gli emiliani e di essere concentrato esclusivamente sul potenziale bis.

Un servizio completo di Alessandro Arena sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi