Il club rosanero festeggia 124 anni con open day per i tifosi e visita allo stadio Barbera

Uno dei più antichi club del calcio internazionale e una data in cui celebrarsi: il prossimo primo novembre il Palermo festeggerà 124 anni dalla fondazione. Sono tante le iniziative per celebrare questa ricorrenza, tutte rivolte al pubblico di fede rosanero.

La più attesa è uno speciale open day, lo stadio Renzo Barbera aprirà le porte ai tifosi per un un viaggio esclusivo attraverso i luoghi più iconici dell’impianto: dal Palermo Museum ad aree normalmente off limits, come sala stampa, mixed zone, spogliatoi, tunnel, panchine a bordocampo.

Oggi partirà la fase di prelazione per gli abbonati che, fino al 28 ottobre, avranno la possibilità di prenotare gratuitamente il proprio posto tramite un’apposita sezione nel sito del Palermo. In caso di ulteriore disponibilità di posti i non abbonati potrebbero prenotarsi a partire dal 29 ottobre.

Sempre il primo novembre altri due appuntamenti: l’uscita di «Palermo Sunrise», un documentario originale che ripercorre la storia recente del club rosanero dalla rinascita del club nel 2019 all’inaugurazione del centro sportivo lo scorso aprile, con testimonianze esclusive dei protagonisti e immagini inedite; alle 16.30, in tribuna autorità, la presentazione di «Aquile. Il Palermo: il museo, la storia e la città», volume scritto dal giornalista Giovanni Tarantino e pubblicato dalla casa editrice Il Palindromo; si tratta di una nuova edizione, ampliata e aggiornata al 2023, ripercorre gli oltre 120 anni di storia del Palermo Calcio attraverso documenti inediti, fotografie, maglie, cartoline e materiale d’archivio custodito all’interno del Palermo Museum.