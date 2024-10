Soltanto 11 minuti in campo, Appuah è costato due milioni ma finora non ha trovato spazio

Oltre due milioni di euro per appena undici minuti in campo: si dice spesso che il futuro di Appuah sia roseo, ma il presente lo vede interpretare il ruolo di comparsa nel film che il Palermo spera di vedere con un finale più lieto possibile; l’inizio è stato abbastanza in sordina e il secondo acquisto più oneroso del club di fatto non è pervenuto.

L’interesse dei rosa per Appuah è partito a inizio luglio, ma il colpo si è concretizzato solo a fine mese dopo un tira e molla con il Nantes sul prezzo e una battaglia (comunque poco accesa) con altre squadre interessate al giocatore: ad avere un ruolo decisivo è stata la volontà del francese, che ha premiato la determinazione del club di viale del Fante mettendolo in cima alle sue preferenze. Le alte aspettative di entrambe le parti non si sono però tradotte in un impiego significativo sul rettangolo di gioco: gli unici minuti giocati da Appuah sono quelli alla fine del match interno con il Cesena, con il numero 19 che ha dimostrato buone potenzialità ma anche qualche lacuna tattica, su cui Dionisi e il suo staff lavorano allenamento dopo allenamento per adattarlo il più possibile a un contesto ostico come la Serie B.