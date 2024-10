Palermo, straordinari per i terzini

Non si può chiamare emergenza perché gli interpreti in questione sono comunque abili e arruolabili. Ma che comunque Dionisi non abbia la situazione dei propri terzini sotto controllo questo è fuor di dubbio. Capire, infatti, chi possa essere in grado di scendere in campo sabato contro il Modena sarà uno dei compiti più difficili che il tecnico rosanero avrà in questa ultima parte di settimana e, in generale, da quando è iniziata la stagione. L’organico del Palermo in questo settore, infatti, non è del tutto completo vista l’assenza di un secondo terzino sinistro di piede mancino naturale (c’è solo Lund). Sul mercato, infatti, De Sanctis ha preferito puntare e fidarsi degli uomini a disposizione evitando di dare un’alternativa di ruolo al numero 3.

Un servizio completo di Salvatore Orifici sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi