Nikolaou, Diakité e Desplanches sono le certezze del Palermo di Dionisi

Non toccate Nikolaou. Passano le settimane, le partite si vincono e si perdono, gli interpreti cambiano praticamente tutti, per un motivo o per un altro, tranne uno: Nikolaou. Ebbene sì, il difensore greco del Palermo, arrivato questa estate dallo Spezia nell’operazione che ha portato Soleri e Aurelio vestire la maglia bianconera dei liguri, è l’unico giocatore rosanero a poter dire di aver giocato ogni minuto della Serie B con il Palermo.

Otto partite da titolare, per un totale di 720 minuti non considerando il recupero, Nikolaou ha giocato anche più di Desplanches, titolare della porta rosanero ma subentrato a Gomis in occasione della prima giornata di campionato, la sfortunata trasferta al Rigamonti. E proprio quella, tra l’altro, fu occasione di una piccola ma decisiva distrazione di Nikolaou che ha permesso ad Adorni di colpire indisturbato di testa e superare Desplanches per la rete del vantaggio casalingo, che poi non fu più rimontato dal Palermo. Nonostante quell’inizio non del tutto positivo, il centrale mancino è stato l’unico elemento della retroguardia a non essere mai messo in discussione.