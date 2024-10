Palermo-Salernitana, segui la diretta testuale

Derby del sud nell’ottava giornata di Serie B, che mette di fronte Palermo e Salernitana al Barbera. I granata di Martusciello arrivano dagli 0-0 contro Reggiana in trasferta e Catanzaro in casa. In Emilia è arrivato il primo punto esterno per la Salernitana, fin qui ancora a secco di successi fuori casa. I granata non vincono dal 27 settembre, quando arrivò il 3-2 sulla Sampdoria all’Arechi. Il Palermo ha battuto lunedì scorso per 3-1 il Sudtirol. Manca, invece, la gioia in casa: fin qui solo due pareggi contro Cosenza e Cesena. In classifica rosanero sesti e in piena zona playoff con 11 punti, granata quindicesimi a quota 8, quindi a +1 sui playout.