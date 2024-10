Palermo-Salernitana 0-1: rosanero schiacciati da un gol di Tello. La partita minuto per minuto

La Salernitana sbanca il Barbera battendo per 1-0 il Palermo nel derby del sud, nell’ottava giornata di Serie B. Al 21' del primo tempo il gol decisivo di Tello: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, il colombiano è andato al cross ma il pallone non è stato toccato da nessuno infilandosi in rete beffando Desplanches.