Il tecnico della Salernitana lancia un avvertimento: «Non siamo in crisi e non cambio modulo»

Una partita importante da giocare in uno stadio importante. Martusciello, tecnico della Salernitana, ha presentato così la sfida di questo pomeriggio contro il Palermo: «La Salernitana deve godersi la possibilità di giocare in un campo bello e sfidare una squadra importante che vuole le zone alte di classifica – ha esordito l’ex secondo di Sarri -. In settimana la squadra ha lavorato bene, facendo vedere che non è assolutamente destabilizzata dal fatto che non stiano arrivando risultati. Sono fiducioso e curioso riguardo alla gara».

Tra le cose più richieste dai giornalisti, il possibile cambio del sistema di gioco: «Non credo di cambiare sistema. Andare a muovere un qualcosa che ci porta difficoltà iniziali sicuramente non lo farò. Noi abbiamo tre attaccanti che sono tutte prime punte. Alcune volte le ho messe insieme, qualche volta facendo risultato ed altre no. Andare ad inserire qualcosa di diverso, visto che la squadra sta cercando di capire come disporsi in campo, sarebbe rischioso. Bisogna capire come muoversi su qualcosa d’importante vedendo le caratteristiche dei giocatori. Torregrossa e Simy sono due prime punte. Sull’esterno potrebbe agire Tello, ma Soriano e Hrustic non riuscirebbero a coprire l’ampiezza. Devo comunque analizzare questo tipo di situazione, ma c’è bisogno di tempo per ragionarci. Non significa che sono rigido ad un sistema di gioco – ha ammesso il tecnico granata -, mi devo appoggiare sulle caratteristiche dei giocatori. La maggior parte dei gol presi è colpa di errori individuali».