Palermo in zona play-off, Dionisi: «Successo col Südtirol meritato»

Palermo in zona play-off, dopo il successo con due gol di scarto in casa del Südtirol. Terza vittoria esterna consecutiva, che autorizza a pensare positivo sia il tecnico che lo spogliatoio.

«La squadra mi è piaciuta - conferma l’allenatore rosanero, Alessio Dionisi - la partita è stata positiva, a lungo difficile ed equilibrata, sicuramente nel primo tempo. Siamo passati in vantaggio su palla inattiva e ci mancava, sono contento». Il tecnico non dimentica di ringraziare la tifoseria, sempre numerosa anche in trasferta. «Fra i nostri avversari è stato bravo Casiraghi a pareggiare, ma noi abbiamo ripreso la situazione e vinto con merito. C’erano situazioni in cui potevamo essere più pericolosi, ma era anche giusto gestire. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, umili ma consapevoli. Quando vai in vantaggio a volte concedi qualcosa, lì dobbiamo crescere. I nostri tifosi erano molti e li abbiamo sentiti. Sarà la cosa più bella tornare nel nostro stadio».