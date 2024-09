La morte di Totò Schillaci, la salma sarà cremata

Totò Schillaci sarà cremato. La salma dopo i funerali ieri in cattedrale è trasferita per la cremazione, scelta dai familiari. Durante i funerali don Sarullo ha parlato a una famiglia piegata dal dolore. La moglie Barbara e i tre figli Jessica, Nicole e Mattia che avrebbe dovuto laurearsi proprio ieri nel giorno del funerale. Mattia è l'autore di una commovente lettera al papà pubblicata sul suo profilo social, nel giorno dei funerali nella cattedrale di Palermo in cui ha scritto: «Sei un supereroe, non ti lascerò mai. Ti amo». In prima fila il papà dell'ex calciatore. Domenico che tutti chiamano Mimmo.