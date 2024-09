Il Barbera resta tabù, Palermo-Cesena finisce 0-0 ma con 4 reti annullate

Il Palermo rimanda ancora l’appuntamento con il primo successo casalingo: con il Cesena è arrivato un pareggio senza gol, ma con quattro reti annullate, tre agli ospiti.

Il giorno dopo i funerali di Totò Schillaci, il calcio e il Palermo non hanno smesso di omaggiare il bomber di Italia ’90. Nel pre-partita i calciatori di entrambe le squadre sono scesi in campo con una maglia azzurra numero 19, iconico numero di Schillaci durante le notti magiche. Dalla curva nord dello stadio è apparsa una gigantografia con la maglia numero 19 azzurra, simbolo delle Notti Magiche, mentre risuonavano le parole e la musica dell’inno di quei Mondiali, cantato da Nannini e Bennato. Poi la formazione di casa ha indossato il lutto e prima della sfida contro i romagnoli è stato osservato un minuto di silenzio, come in tutti i campi.

Nel primo tempo partita vivace, con vari ribaltamenti di fronte. I rosanero tengono il pallino della gara, ma i romagnoli non sfigurano affatto. In avvio di partita annullato un gol di Shpendi ai bianconeri e uno di Di Mariano ai padroni di casa, entrambi per fuorigioco. Nella ripresa il risultato non cambia. I romagnoli tengono bene e rischiano di fare male al Palermo, salvato dall’arbitro che annulla loro due reti.