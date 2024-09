Palermo, l'omaggio di Bergomi a Schillaci: «È stato un eroe per tutti»

«È stato un eroe per tutti, a me piace ricordarlo per l’animo buono che aveva. Io ero capitano di quella nazionale e mi sembrava essere giusto qui oggi». Sono le parole di Beppe Bergomi al suo arrivo nella cattedrale di Palermo per rendere omaggio a Totò Schillaci, suo compagno di squadra ai Mondiali di Italia ‘90 e poi nell’Inter. «Quando ci si ritrovava anche a distanza di tempo - assicura Bergomi - l’amicizia profonda rimaneva. Abbiamo vissuto l’anno e mezzo che è stato all’Inter intensamente. Ma mi rimane nella mente il gol con l’Austria, venne ad abbracciarmi. I giovani di oggi vogliono tutto e subito, invece bisogna faticare. Totò in questo era un esempio».

Nel video di Davide Ferrara l'arrivo e il ricordo di Bergomi