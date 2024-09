Cattedrale di Palermo piena di gente e di amore, per Totò Schillaci, in occasione dei suoi funerali. Tifosi, conoscenti, gli ex compagni di squadra e della Nazionale, i dirigenti del Palermo e i vertici del calcio - del passato e del presente come Matarrese e Gravina -, in centinaia hanno reso omaggio all'eroe delle Notti magiche di Italia '90.