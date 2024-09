Conte e gli azzurri di Italia '90 ricordano Schillaci: «Totò giocatore fantastico e un'anima buona»

«Rivolgo oggi un pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un calciatore e una persona che per noi del Sud è stato un emblema». Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte.

«Durante i Mondiali - ha detto Conte - fu una persona che ce l'ha fatta ad arrivare in alto e per noi del Sud rappresentava un grande esempio. Sono triste, ricordo che ho avuto la fortuna di giocare con lui quando giunsi alla Juve a 21 anni. Il pensiero va anche alla sua famiglia per la perdita di un’ottima persona».

Conte nei suoi ricordi su Schillaci ha detto che «quando giunsi a Torino da Lecce - ha detto - era inevitabile dal Sud legare con lui, che fu con me molto disponibile. Quando arrivai per me erano tutti campioni, ero super rispettoso, davo del voi a tutti, vedevo Schillaci come un idolo nonostante fosse molto umile; e lui si mise a disposizione».