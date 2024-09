Schillaci, dalle 16 la camera ardente allo stadio di Palermo. Telefona Baggio: «Sto arrivando in città»

Arriva in città a Palermo anche Roberto Baggio per salutare il compagno di tanti successi e amico Totò Schillaci, morto questa mattina a 59 anni. Roberto Baggio ha telefonato ai familiari per comunicare il suo desiderio di dare un ultimo saluto a Totò di persona.

L’ex campione è in volo per raggiungere la città. In mattinata Roberto Baggio aveva postato su Instagram una dedica a Schillaci, con cui fece coppia d’attacco in nazionale, ai Mondiali del 1990, e anche nella Juventus. «Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre».

Intanto la camera ardente di Totò Schillaci, sarà allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera a partire dalle ore 16 di oggi e fino alle ore 22 e dalle 7 di domani fino alle ore 22. L’ingresso sarà consentito dal piazzale stadio entrata lato spogliatoi. L’ex calciatore era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 7 settembre nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico a Palermo.