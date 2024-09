Palermo pronta alla sfida contro Juve Stabia, torna Tgs Studio Sport: con Giovanni Di Marco in studio il centrocampista Guido Frisenna

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con Tgs Studio Sport, poco dopo le ore 15, sul canale 12 del digitale terrestre e poi in replica stasera alle 21,40. Ospiti di Giovanni Di Marco (nella foto) saranno l'agente Vincenzo Piricò, l’opinionista Umberto Calaiò e in diretta da Messina, il centrocampista giallorosso Guido Frisenna, a segno sabato con la squadra di Modica nella vittoria ottenuta sul Taranto per 4-1.

Data la sosta del campionato di B, la puntata di oggi sarà dedicata per lo più al campionato di C che ha visto un tris di vittorie per le siciliane: in scaletta, dunque, oltre agli highlights e alle voci del Messina, anche quelli del successo del Trapani a Crotone (con tanto di conferma sulla panchina granata per Aronica) e del Catania che ha vinto a Biella contro la Juve NG conquistando la vetta.

Ovviamente si parlerà anche del Palermo - che sabato riprenderà il proprio cammino da Castellammare contro una delle capoliste della B (la Juve Stabia) - e in coda ci sarà spazio anche per la Serie D, con i gol della prima giornata delle squadre siciliane e le voci dei protagonisti.