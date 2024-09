Lutto nel mondo del calcio, morto Gaetano Salvemini: aveva allenato il Palermo per tre stagioni

Lutto nel mondo del calcio italiano. È morto a 82 anni Gaetano Salvemini, ex allenatore con un brevissimo passato da attaccante nell’Inter, con cui nel 1968 giocò una sola partita, in Coppa Italia, pareggiata 1-1 in casa del Lecco.

Salvemini aveva allenato anche il Palermo per due stagioni in Serie B, dal 1993 al 1995. Subentrato a Nicolini, reduce da tre sconfitte di fila, il tratto principale di Salvemini fu la sua pazienza e la capacità di sdrammatizzare ogni situazione. Un vero gentiluomo, si ritrovò nel Palermo di Ferrara e Polizzi, in una squadra con nomi del calibro di Biffi, Mareggini, Favo, Buoncammino e Rizzolo. In teoria una squadra che doveva volare ma che invece arrancava in serie B tanto che venne esonerato alla ventiquattresima giornata, dopo una sconfitta ad Ascoli, per fare spazio a Vitali che portò il Palermo alla salvezza.

Il Palermo lo ha ricordato pubblicando un messaggio sui social: «Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gaetano Salvemini, allenatore rosanero dal 1993 al 1995».