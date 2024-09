Di Mariano salva il Palermo: 1-1 con il Cosenza davanti ai 25 mila del Barbera

Si chiude sull’1-1 la prima sfida al Barbera per il Palermo contro un buon Cosenza, che si rivela avversario ostico. La squadra di Dionisi mosra progressi ma con il rammarico di sprecare troppo.

Partita a viso aperto con le due squadre che mostrano personalità e creano i presupposti per far male all’avversario.

Al 4’ è il Palermo a rendersi pericoloso con un destro di Ranocchia che impegna severamente Micai, costretto alla respinta in angolo. Al 20’ Sanko salva sulla sul colpo di testa di Diakité e un minuto dopo è Di Francesco con un tiro al volo a piegare le mani del portiere del Cosenza che si salva ancora in angolo, questa volta sulla sua destra. Al 32’ Cosenza vicino al gol: passaggio di D’Orazio e conclusione da dentro l’area di Fumagalli che scheggia il palo. Al 34’ la risposta del Palermo: altra bella giocata di un ottimo Ranocchia, palla d’oro in mezzo all’area ma Blin si fa respingere la conclusione da Micai.