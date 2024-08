Il Palermo soffre e colpisce nel finale in contropiede: vittoria sul campo della Cremonese, decide Insigne

Al pari di Brunori, l'unico attaccante in gol finora in partite ufficiali (Parma e stasera Cremona) era rimasto fuori a inizio gara. Dionisi però li ha messi dentro, quando ha visto che la Cremonese stava tirando il fiato dopo avere attaccato per tre quarti di gara. E il trio finora titolare ha risposto confezionando un gioiellino da tre punti.

Primo successo in campionato per il Palermo guidato da Alessio Dionisi, che passa 1-0 allo Zini contro la Cremonese: decisivo un gol siglato al 31' della ripresa da Roberto Insigne al termine di una veloce ripartenza rosanero nata da un'intuizione di Brunori che serve di prima intenzione Di Francesco. L'ala s'invola a sinistra e riesce a infilare sul secondo palo per l'accorrente Insigne, che mette dentro.

Il Palermo ha sofferto a lungo, denotando i limiti già visti in altre occasioni. Dionisi aveva cambiato molti uomini rispetto alla gara di sabato. Fuori Diakité dall'undici titolare, con Pierozzi a destra e Lund a sinistra. Ceccaroni e non Peda al centro della difesa, per prendere il posto dell'infortunato Nedelcearu. In avanti dal primo minuto Di Mariano ed Henry. Il francese ha dovuto lottare da solo sui rilanci di Desplanches e dei compagni. Hanno debuttato Verre, entrato al posto di Ranocchia e utile a fare ripartire l'azione, e nel finale Baniya, che è servito a fare argine sugli ultimi assalti della Cremonese. Dopo un contropiede pericoloso di Brunori all'87', neutralizzato dalla parata di Fulignati sul tiro all'angolino, la Cremonese è andata due volte vicina al gol del pareggio nei minuti di recupero: con una magia di Johnsen (stop e tiro al volo finito sopra la traversa) e con un allungo di Barbieri (parata col torace di Desplanches). Non ce l'ha fatta la squadra di Stroppa e il Palermo può festeggiare per i primi tre punti della stagione. Ora si torna a casa: domenica al Barbera c'è il Cosenza

Cremonese-Palermo 0-1

RETE: st 31’ Insigne

CREMONESE (3-5-2): Fulignati 6; Antov 5.5, Bianchetti 6.5, Lochoshvili 6; Zanimacchia 6 (24’st Barbieri 6), Collocolo 6, Majer 6.5, Vandeputte 6 (24’ st Johnsen 6), Sernicola 6 (39’ st De Luca SV); Vazquez 6.5 (33’ st Bonazzoli 6), Tsadjout 6 (24’st Nasti 6). In panchina: Saro, Quagliata, Ravanelli, Falletti, Castagnetti, Moretti, Milanese. Allenatore: Stroppa 6

PALERMO (4-3-3): Desplanches 7; Pierozzi 5.5 (12’st Diakitè 6), Ceccaroni 6.5, Nikolaou 6, Lund 6; Blin 5.5, Gomes 6.5, Ranocchia 5.5 (12’st Verre 6); Di Mariano 5.5 (24’st Insigne 6.5), Henry 6 (24’st Brunori 6.5), Di Francesco 6.5 (39’st Baniya sv). In panchina: Nespola, Sirigu, Segre, Vasic, Appuah, Buttaro, Peda. Allenatore: Dionisi 6

ARBITRO: Fourneau di Roma 6

NOTE: serata ventilata, terreno in buone condizioni. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Sven Goran Eriksson. Spettatori 9837. Ammoniti: Vandeputte, Blin, Di Francesco, Ceccaroni, Barbieri. Angoli 8-5 per la Cremonese. Recupero 1’; 5’