Cremonese-Palermo 0-1, i rosanero vincono allo Zini: la cronaca della partita minuto per minuto

Dionisi rivoluzione la squadra, ma anche Stroppa cambia tanti uomini nella sua Cremonese. Del resto, si è giocato appena tre giorni fa e ci sta di fare rifiatare qualcuno.

Nel Palermo le prime mosse importanti arrivano in difesa. Diakité resta in panchina. Lund, che contro il Pisa era entrato solo a fine partita, torna a occupare la fascia sinistra, mentre Pierozzi torna nella sua fascia abituale, per la prima volta in maglia rosa come cursore di destra. Anche al centro cambiamenti. Indisponibile da tempo Lucioni, Dionisi deve fare a meno anche di Nedelcearu, dopo l'infortunio subito a Pisa. Debutta per la stagione 2024-25 Ceccaroni, che fa coppia con Nikolaou. In panchina, a sorpresa, c'è il nuovo acquisto Baniya. Fra la riserve anche Sirigu.

A centrocampo i tre annunciati, dato che Saric non era tra i convocati: Blin, Gomes e Ranocchia. In attacco le novità più inattese. Brunori è in panchina e con lui anche l'autore dell'unica rete stagionale in gare ufficiali, ovvero Insigne. Al centro dello schieramento offensivo c'è il francese Henry, prima da titolare. A destra si rivede il palermitano Di Mariano, che staser è anche il capitano della squadra. Una responsabilità per il picciotto che sembrava destinato al Catanzaro e invece è rimasto.