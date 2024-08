Palermo, passo indietro in difesa: a Pisa per scacciare i fantasmi

Una sconfitta alla prima di campionato non può in alcun modo far crollare le certezze in casa Palermo, ma quantomeno le rimescola: se infatti su fantasia ed efficienza del reparto offensivo qualche dubbio ci fosse già, la gara di Brescia ha messo in evidenza un passo indietro anche sulla tenuta difensiva, che per tutta l’estate era stata il punto forte di Dionisi. Il divario tra le due squadre, tanto nel gioco aereo quanto negli uno contro uno, ha fatto riemergere alcuni fantasmi della scorsa stagione, chiusa dai rosa con 53 gol al passivo: niente di irrimediabile, ma già a Pisa il tecnico chiederà meno sbavature e maggior concentrazione.

Tra ritiro e Coppa Italia la retroguardia aveva svolto un lavoro straordinario, subendo appena una rete (contro il Rapperswil) e concedendo pochissimo agli avversari: al Tardini l’unica distrazione poteva essere pagata a caro prezzo, con l’intervento in ritardo di Nikolaou su Mihaila dentro l’area di rigore, ma ci ha pensato Gomis a togliere le castagne dal fuoco ipnotizzando Man dal dischetto e ripetendosi in seguito sulle poche sortite dei ducali. A Brescia il senegalese prima e soprattutto Desplanches dopo hanno dovuto fronteggiare molti più pericoli: sembrava che il Palermo riuscisse a tenere duro e portare a casa un pareggio, ma l’asse Dickmann-Adorni ha regalato a Maran tre punti tutto sommato meritati per quanto visto in campo.