Speciale ritiro del Palermo, la squadra parte da Livigno per andare a disputare l'amichevole col Monza

La squadra e lo staff hanno salutato stamattina Livigno e in pullman hanno raggiunto Temù, in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio, alle 16.30, si giocherà l'amichevole con il Monza, squadra di Serie A. Un test molto attendibile.

Il Palermo non avrà in campo né Stulac né Segre, fermi da alcuni giorni. La formazione dovrebbe avere Gomis in porta, Diakité a destra e Buttaro a sinistra in difesa (al momento nel Palermo un esterno di sinistra di difesa non c'è, dato che Lund non ha ancora raggiunto la squadra), centrali nella linea arretrata Lucioni e Peda, a centrocampo Gomes regista con mezzali Ranocchia (che ha avuto un piccolo problema, ma ha recuperato) e Vasic e in attacco Brunori con al suo fianco Di Francesco e Di Mariano. L'allenatore Dionisi dovrà verificare le condizioni della squadra, in vista della seconda parte del pre-campionato.