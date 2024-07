Lesione al retto femorale e al crociato del ginocchio, gli esiti degli accertamenti medici per Segre e Stulac

Lesione al retto femorale di primo grado e piccola lesione al crociato posteriore del ginocchio. Sono questi gli esiti degli accertamenti medici che hanno svolto, rispettivamente, Stulac e Segre, rimasti appiedati da problemi fisici e che già da diversi giorni stanno lavorando a parte.

Nulla di grave, per fortuna, ma comunque delle complicanze fisiche che non permetteranno ai due giocatori di tornare in gruppo in tempi vicini. La lesione al retto femorale dello sloveno, come detto, è di primo grado e quindi, salvo complicazioni, non dovrebbe comportare uno stop superiore ai 15 giorni. Più complesso, invece, il problema accusato da Segre, che dovrà gestire giorno dopo giorno la piccola (per fortuna) lesione al crociato posteriore. Il «versamento articolare» di cui si parla nel comunicato, infatti, deriva appunto dalla microlesione al crociato che dovrà cicatrizzarsi prima di poter permettere al ragazzo di tornare a disposizione.

Lo staff medico è già al lavoro per far sì che entrambi i centrocampisti riescano a tornare in gruppo nel più breve tempo possibile. Non ce la faranno sicuramente a scendere in campo questo pomeriggio quando a Temù, con calcio d’inizio previsto per le 16.30, il Palermo affronterà il Monza in quello che sarà il terzo test stagionale, il primo di un livello assoluto e l’ultimo dell’esperienza in quel di Livigno.