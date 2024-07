Per il Palermo doppio accordo con inX.aero: trasporterà i giocatori nelle trasferte e il nome sarà nel retro delle maglie

«Siamo onorati di poter collaborare con il Palermo FC – dichiara Antonio Cottone, direttore generale di inX.aero – crediamo fermamente nel potenziale di questa partnership che ci lega ad una società dai colori storici. Siamo orgogliosi di vedere il nostro logo sulle maglie dei giocatori e di accompagnarli nelle loro trasferte». «Siamo lieti di aver stretto questo rapporto di partnership con inX.aero – afferma Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo FC – un brand in crescita che ha già maturato una notevole esperienza nell’ambito del calcio professionistico. Viaggiare con il massimo comfort è una necessità che incide nella prestazione sportiva, i nostri atleti sono quotidianamente messi nelle condizioni per performare al meglio».

Il Palermo ha chiuso un accordo di partnership con inX.aero, che sarà, si legge in un comunicato della società, «il nuovo back jersey partner e official airline partner per la stagione 2024-2025». Il brand svizzero sarà dunque presente nel retro della maglietta che indosseranno i rosanero nei match ufficiali. In occasione di tutte le trasferte della stagione sportiva, inoltre, la squadra viaggerà con voli charter operati da inX.aero.

inX.aero è una compagnia di aviazione premium, con origini profondamente radicate nel settore del business travel. «L’esperienza e la professionalità del suo staff - scrive il Palermo nella nota - sono sinonimi di qualità e garanzia, riflettendo l’essenza dell’azienda specializzata in voli executive e per team sportivi. Con un focus particolare sulle esigenze dei clienti e un impegno costante nel garantire un’esperienza di volo confortevole e personalizzata, inX.aero emerge come un partner affidabile nel mondo dell’aviazione, distinguendosi per la sua capacità di superare le aspettative in ogni viaggio».