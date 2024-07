Edoardo Soleri saluta: «Cara Palermo mi sono subito innamorato di te. Avrete sempre un tifoso in più»

Edoardo Soleri saluta Palermo con una commovente lettera alla città. L'attaccante romano è arrivato in rosanero nel 2021, giocando 110 partite con 22 gol e 8 assist. Adesso va allo Spezia a titolo definitivo.

«Cara Palermo, sono arrivato 3 anni fa e mi sono subito innamorato di te. Siete stati come una vera famiglia per me, mi avete fatto sentire uno di voi fin dal primo momento. Grazie per avermi regalato momenti ed emozioni meravigliose, grazie a tutta la gente con cui ho stretto legami che rimarranno sempre nel cuore. Grazie a tutti i miei compagni, mister, fisioterapisti, magazzinieri e a tutte quelle persone che hanno lavorato con me. E infine grazie per tutto il sostegno che mi avete dato ogni giorno. Porterò ogni momento che ho vissuto con voi dentro il mio cuore, avrete sempre un tifoso in più. Il vostro sole».

Edoardo Soleri, i numeri a Palermo

Soleri arriva a Palermo, in prestito, il 16 luglio del 2021 e con le sue 12 realizzazioni (tutte da subentrato, record nella storia del club), risulta estremamente importante per la promozione in Serie B dei rosanero. Indimenticabili rimarranno i boati del pubblico del Renzo Barbera ogni volta che l'allenatore decideva di mandarlo in campo, l'attaccante toglieva la pettorina e correva verso la metà del campo pronto per entrare.