Speciale ritiro Palermo, Soleri e Aurelio lasciano la Valtellina direzione Spezia. In arrivo Nikolaou e Henry

Il Palermo, guidato dal nuovo tecnico Alessio Dionisi già promosso in serie A con l’Empoli nel 2021, sarà impegnato per la gara inaugurale sul campo del Brescia. Quattro le soste previste per le nazionali (7-8 settembre, 12-13 ottobre e 16-17 novembre 2024, 22-23 marzo 2025) e tre i turni infrasettimanali (27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre 2024 e 1° maggio 2025). Si gioca anche per la Festa dei Lavoratori e per il giorno di Santo Stefano, il cosiddetto boxing day.

Subito tanti scontri diretti tra le favorite tra terza giornata (27 agosto) con Bari-Sassuolo, Cremonese-Palermo e Salernitana-Sampdoria e la quarta (31 agosto) con Sassuolo-Cremonese e Sampdoria-Bari. Turni questi che si giocano ancora a calciomercato aperto. Alla quattordicesima giornata altri incroci tra le favorite: Cremonese-Frosinone, Palermo-Sampdoria e Sassuolo-Salernitana.

Il girone di ritorno inizia il 29 dicembre prima della sosta natalizia. Per la Sampdoria ci sono Sassuolo (casa), Bari (fuori) e Palermo (casa) nell’arco di tre giornate consecutive tra 22 febbraio e 8 marzo. Ultima giornata il 9 maggio 2025 in contemporanea per tutte le squadre. A seguire come sempre i play off promozione per le classificate tra la terza e l’ottava posizione e i play out per evitare la retrocessione tra sedicesima e diciassettesima. Il pallone ufficiale è il Kombat disegnato da Kappa