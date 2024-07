Speciale ritiro Palermo, oltre a Nikolaou arriva anche Devetak: il laterale sinistro è rientrato dal prestito

Il ritiro del Palermo caratterizzato dall'arrivo di Nikolau. Il difensore greco è arrivato a Livigno già ieri sera. In ritiro c'è anche Devetak, rientrato dal prestito, ma il suo destino sembra lontano da Palermo, così come quello di Pigliacelli. Devetak è adesso, al momento, l'unico terzino sinistro di ruolo in ritiro, dato che Aurelio è andato via e Lund deve ancora arrivare. Ma nella prima amichevole contro la rappresentativa dilettanti di Sondrio è probabile che a sinistra in quel ruolo venga impiegato Buttaro.

In mattinata seduta tattica in vista della prima amichevole. Una famiglia di palermitani proveniente da Bolzano ha raccontato la propria passione per la squadra rosa.