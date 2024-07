Palermo, già confermati quasi 1.500 abbonamenti allo stadio nelle prime 24 ore

Quasi 1.500 abbonamenti rinnovati nelle prime 24 ore per il Palermo. I tifosi che hanno confermato il proprio posto sono fino ad ora esattamente 1.463, come scrive il club rosanero sui social.

La campagna abbonamenti è cominciata ieri (8 luglio) e questa prima fase è riservata agli abbonati della scorsa stagione che vogliono confermare i propri posti allo stadio Barbera. Si andrà avanti in questo modo fino al 21 luglio, per poi procedere con le fasi successive (tutti i dettagli in questo articolo). Una campagna abbonamenti del Palermo per la prossima stagione considerata particolarmente "calda": molti sperano, infatti, che sia l'anno decisivo per il ritorno in serie A. Nella scorsa stagione erano state 12.603 le tessere vendute, quest'anno la società spera di incrementare ulteriormente il numero.

In molti, lo dicono i numeri, si sono riversati al botteghino dello stadio sin dalle prime ore del mattino, causando alcuni disagi. Qualcuno ha parlato di attese prolungate, oltre al fatto di aver pagato dei costi per le commissioni.