Palermo, al via la campagna abbonamenti: obiettivo superare le 12.603 tessere della scorsa stagione

Da giovedì 25 luglio ore 13.00 a martedì 30 luglio ore 23.59, invece, gli abbonati della stagione 23/24 potranno cambiare il loro posto a sedere. Infine, da giovedì 1 agosto ore 13.00 prenderà il via la vendita libera per tutti gli altri tifosi rosanero. Gli abbonamenti Promo Famiglia / Promo Unipa, che anche quest'anno saranno attive, sono acquistabili dal 6 agosto presso il punto vendita speciale dello stadio Renzo Barbera.

Come ogni anno, all'inizio spazio agli abbonati: dalle 13 dell'8 luglio alle 23.59 di domenica 21 luglio ci sarà la prima fase di prelazione, dedicata alla conferma del posto. Martedì 23 luglio e mercoledì 24 luglio, nelle fasce orarie 10.00-13.00 e 14.00-18.00, sarà il momento della prelazione per il cambio posto per soci Amici Rosanero abbonati nella stagione precedente, recandosi presso il punto vendita speciale dello stadio Renzo Barbera.

Scatta oggi la campagna abbonamenti del Palermo calcio per la prossima stagione, annata che, in tanti, sperano sia quella decisiva per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione erano state 12.603 le tessere vendute, quest'anno la società spera di incrementare il numero. Un dato, quello del 2023/2024, che aveva superato quello del 2022/2023 (11.465).

Le tariffe scontate

Anche quest'anno tariffe scontate. Gli abbonati 2023/2024 godranno di tariffe promozionali e potranno risparmiare fino al 55%. I nuovi abbonati che potranno usufruire di uno sconto fino al 40% su tutte le tariffe, e fino al 45% per gli Under 16. Per tutti, anche la possibilità di rateizzare l’intero importo acquistando online. Valide in tutte le fasi le promo Donne/Over65 e Under 16. Per quanto riguarda la tariffa Under 14 – per abbonati 2023/24 promo famiglia invece sarà valida soltanto nella prima e nell’ultima fase. Infine, la promo Unipa, sarà valida soltanto nella fase della vendita libera (l’ultima).

La nuova maglia

E intanto cresce l'attesa per la presentazione della nuova maglia del Palermo che avverrà a New York, al ManCity Popup store che si trova nel Rockfeller Center, 1230 Avenue of the Americas. Due gli ospiti d’eccezione: Javier Pastore e Amauri: dalle 11 (ora locale) il club avvierà l’attesa presentazione del kit casalingo.