Il Palermo in ritiro, primo allenamento sotto la pioggia: balzo del club per arrivare a Niccolò Pierozzi della Fiorentina

Primo allenamento sotto la pioggia per il Palermo nel ritiro di Livigno. Morgan De Sanctis e Giulio Migliaccio hanno seguito il lavoro dell'allenatore Alessio Dionisi e della squadra a bordo campo. Sul fronte mercato c'è un'accelerazione del club rosanero nei confronti di Niccolò Pierozzi, terzino destro del 2001, il cui cartellino appartiene alla Fiorentina. Si tratta del fratello gemello di Edoardo Pierozzi, che ha militato in rosa per la prima parte della stagione 2022/23, senza lasciare il segno.

Dal Livigno lo Speciale Ritiro a cura di Giovanni Di Marco