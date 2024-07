Comincia il ritiro del Palermo 24/25: a Livigno il primo volto nuovo è quello del portiere Gomis

È scattata alle 9 di oggi, domenica 7 luglio, la fase 2 dell’estate rosanero: dopo i tre giorni di test atletici a Coccaglio e il riposo di ieri, i giocatori hanno iniziato di buon mattino i loro allenamenti a Livigno, dove resteranno fino a domenica 20 quando l’amichevole con il Monza chiuderà la loro permanenza in Valtellina. Con Diakité, in arrivo in giornata, e Lund e Nedelcearu pronti ad aggregarsi nell’immediato futuro, il Palermo ha accolto già ieri un volto nuovo, il primo dell’estate: è infatti ufficiale il trasferimento dal Rennes di Gomis (nella foto), che sbarca in rosanero con l’obiettivo di accompagnare il percorso di crescita di Desplanches e giocarsi il posto con lui, possibilmente fin da subito, date le condizioni fisiche non perfette del numero 1. Il senegalese ha firmato un contratto di due anni (fino a giugno 2026) con un’opzione per il terzo, che scatterà in base al raggiungimento di un certo numero di presenze: la sua prima apparizione in partita dovrebbe essere nell’amichevole di sabato 13 contro il Sondrio.