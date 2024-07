Da Brunori a Lucioni, il Palermo prova a risolvere tutti i rebus

Il mercato del Palermo si è aperto con l’arrivo di Alfred Gomis, portiere senegalese classe 1993, reduce dall’esperienza al Lorient via Rennes. L’estremo difensore ha completato l’iter di rito prima del tesseramento ufficiale superando le visite mediche al JMedical a Torino, per poi prepararsi allo spostamento in direzione Coccaglio per raggiungere il resto della squadra. L’ufficialità è attesa a strettissimo giro. Il club rosanero, con l’arrivo dell’estremo difensore ex Como, ha sciolto uno dei primi nodi che questa estate, quello relativo al portiere. Dando sempre per scontato il fatto che comunque Gomis si giocherà il posto con Desplanches, ancora ai box per infortunio.

Ma tornando ai rebus da risolvere, alcuni di questi costringono il club rosanero ad avere più soluzioni, piste e idee su come sviluppare la sessione trasferimenti. L’eventuale separazione con alcuni giocatori potrebbe pesare più di altri e pertanto la sensazione è che il direttore sportivo De Sanctis stia lavorando su due fronti. Una sorta di piano A e piano B, ovviamente entrambi finalizzati al miglioramento dell’organico per puntare a tentare il salto di categoria. La questione ruota attorno ad alcuni big presenti in rosa, a partire da capitan Brunori. Il bomber, infatti, non è certo di restare in rosanero e una sua eventuale partenza costringerebbe la società di viale del Fante a trovare nel mercato un attaccante in grado di realizzare un numero importanti di gol nel campionato di Serie B, come ha sempre fatto - da due anni a questa parte - Brunori. Questione non certamente semplice che non sussisterebbe se il capitano dovesse restare in rosanero.