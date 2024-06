Di Francesco adesso vuole prendersi il Palermo

Il suo acquisto dal Lecce era stato accolto con la convinzione che potesse essere uno dei trascinatori verso la Serie A, ma qualcosa non è andato come doveva e la prima stagione di Di Francesco a Palermo si è chiusa con un ruolo di secondo piano: Mignani infatti lo ha impiegato appena 47’ nelle tre gare dei play-off, non esattamente il minutaggio che ci si aspetterebbe per un giocatore con il suo curriculum. Eppure, nonostante le difficoltà riscontrate e un bilancio realizzativo limitato ad appena 5 gol (benché non sia mai andato in doppia cifra nella sua carriera), il numero 17 dovrebbe essere uno dei punti fermi da cui ripartiranno i rosa nel 2024/25.

Diversamente da Insigne, sul quale Dionisi farà valutazioni più approfondite soprattutto per ragioni di modulo, Di Francesco ha dalla sua parte la fiducia piena di club e staff tecnico: nessuno al Palermo vanta così tante presenze in Serie A come lui (158), ragion per cui gli verrà data una seconda opportunità per dare prova del suo talento e della personalità che in passato lo ha reso uno degli elementi di punta, tra le altre, di Spal e Lecce. Nel primo campionato in rosanero si è distinto soprattutto per il sacrificio: i suoi movimenti avanti e indietro sulla fascia sinistra lo avevano reso imprescindibile per Corini, sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 (dove il numero 17 ha espresso il suo gioco con maggior efficacia), mentre il ruolo di mezzala cui lo ha relegato Mignani del 3-5-2 di fatto non gli ha permesso di esprimersi né in attacco, dal momento che la sua posizione era troppo distante dalle punte, né in difesa, dove la lettura dei movimenti avversari era inevitabilmente meno ottimale rispetto ai centrocampisti puri.