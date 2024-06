Prestiti e riscatti, ma Coulibaly&C. non resteranno a Palermo

La linea è tracciata ed è la stessa del 2023: nessun giocatore arrivato in prestito con diritto di riscatto vedrà il Palermo esercitare l’opzione a suo favore. L’esperienza di Mancuso, Henderson, Coulibaly e Traorè in rosanero è dunque da ritenersi chiusa: il City Group avrebbe tempo fino a domani (14 giugno) per far valere il riscatto (la finestra temporale in cui si può esercitare è 12-14 giugno), ma visto l’apporto non ottimale dei quattro si andrà verso altre opzioni anche in base alle indicazioni che arriveranno da Dionisi e De Sanctis. Se per Henderson, Coulibaly e Traorè l’addio era già sicuro a fine campionato, su Mancuso si sono insinuati alcuni dubbi nel momento in cui l’ex tecnico di Empoli e Sassuolo si è insediato al Palermo: in Toscana infatti l’attuale numero 7 rosanero era stato uno dei protagonisti della corsa alla promozione e si pensava che Dionisi potesse spingere per la conferma, ma dalla società non è arrivato alcun segnale in questo senso e Mancuso nei prossimi giorni tornerà al Monza, dove ha ancora un anno di contratto; il City Group potrebbe poi tentare una rinegoziazione al ribasso, ma difficilmente sarà lui la prima scelta per un reparto offensivo che andrà rinnovato in maniera massiccia.