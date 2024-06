Il Palermo riparte dalla doppia «D», via libera per Dionisi e De Sanctis

D+D, De Sanctis+Dionisi: il nuovo Palermo è pronto a nascere. Il club rosanero ha praticamente messo a segno i suoi primi due colpi, quelli fondamentali per iniziare ad avviare il progetto per la prossima stagionale. Entrambi sono pronti a sottoscrivere un contratto biennale (l’annuncio è atteso per oggi), che è la fotografia di come si tratti sia per il direttore sportivo che per il tecnico di un importante attestato di stima da parte della società rosanero e della proprietà del City Football Group. Sia per De Sanctis che per Dionisi quella di Palermo, seppur erano seguiti da altri prestigiosi club, è un punto per tentare il rispettivo riscatto dopo una stagione - quella appena trascorsa - che si era conclusa anzitempo a causa del non positivo rendimento delle formazioni in cui erano, ovvero Salernitana e Sassuolo, che saranno tra l’altro competitor dei rosanero il prossimo anno.

Un articolo completo di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia in edicola oggi