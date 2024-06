Palermo, il futuro nei piedi di Ranocchia: si punta su di lui per il grande salto

Il Palermo riparte da Ranocchia. Ma in quale ruolo? In un’annata in cui le ombre hanno superato le luci, una stella ha illuminato Palermo gettando ottime basi per il futuro: è quella di Ranocchia, acquistato dalla Juventus dopo un tira e molla lungo due settimane e diventato subito centrale negli schemi di gioco. Un finale in calo, con problemi fisici a condizionarne il rendimento, non addensano nubi intorno alla sua permanenza: il numero 14 sarà uno dei perni rosanero nei prossimi anni.

Come visto con Brunori la scorsa estate e con Segre a gennaio, il City Group è del tutto disinteressato a fare plusvalenze: il valore di mercato di Ranocchia è cresciuto notevolmente rispetto ai 4 milioni di euro spesi in inverno, ma lui stesso è il primo a sapere quanto il Palermo voglia puntare sulla sua tecnica e intelligenza tattica.

L’accordo tra club e giocatore scade nel 2028: c’è tutto il tempo del mondo (e chissà che più avanti non si parli di rinnovo) per costruire qualcosa di grande insieme, purché la 2024/25 sia l’ultima annata nel purgatorio della Serie B.