Verso Palermo-Venezia, il Barbera sarà ancora stracolmo: in poche ora volati via 17.500 biglietti

Di certo sarà un altro pienone. A partire dalle 10 di oggi, sabato 18 maggio, è scattata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per il turno di andata delle semifinali dei play-off del campionato di Serie, in programma lunedì 20 maggio alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera.

Alle 16.30 di oggi il dato di vendita sfiorava già i 17.500 tagliandi e la prima fase, come sempre, è riservata solo agli abbonati della stagione sportiva 2023/24. Ogni abbonato può acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona a tariffa speciale ed in qualsiasi settore dello stadio. Il diritto di prelazione è valido fino alle 12.30 di domani, domenica 19 maggio. Per accedere alla fase di prelazione basta inserire un codice presente sulla tessera di abbonamento/fidelity card.

A partire dalle 13 di domani (19 maggio) inizierà la vendita libera. Gli abbonati, che non avranno esercitato il diritto di prelazione nella prima fase, potranno comunque usufruire della scontistica e del secondo biglietto a loro dedicati anche nella seconda fase.