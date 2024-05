Mignani si gode il successo del Palermo sulla Samp: «È una vittoria del gruppo, lo ha dimostrato Marconi»

«Sono partite in cui non si deve pensare a tenere il risultato, i ragazzi avevano voglia di giocare la partita e sono stati bravi fino alla fine». Sono le parole del tecnico del Palermo Michele Mignani al termine del successo contro la Samp che lancia i rosanero in semifinale dei play-off dove affronteranno il Venezia. «Diakité versione bomber? È stato bravo, ha capitalizzato due occasioni, calciando molto bene».

Mignani è raggiante. «Avevamo voglia di andare avanti. Penso che questa vittoria sia meritata, una partita diversa rispetto a quella del mio esordio, sempre contro la Samp. Volevo fare i complimenti a Marconi, ha giocato di meno di tutti da quando sono qui io, è entrato senza riscaldamento ed ha dato tutto, questa è una vittoria del gruppo».