Nel Palermo hanno segnato 18 giocatori diversi, l'ultimo è Diakité: ecco le foto del primo gol di ciascuno di loro

Conclusa sullo 0-0 la prima gara, a Bari, nella seconda partita il Palermo gioca ancora in trasferta (frutto del calendario incompleto in avvio) e sbanca Reggio Emilia per 3-1, con tre reti equamente divise per ciascuno dei reparti. Apre le danze Fabio Lucioni , di piede, spingendo oltre la linea di porta una palla respinta dal portiere Bardi; nel secondo tempo Jacopo Segre riporta in vantaggio i rosa, poco dopo il pari dei padroni di casa, con il suo pezzo forte, il colpo di testa; chiude i conti Edoardo Soleri in pieno recupero, anche lui di testa, sul cross di Valente.

Con il suo primo gol in maglia rosanero, nella gara vinta a Bolzano con il Südtirol, Salim Diakitè si è iscritto al circolo dei marcatori del Palermo 2023/2024, che conta adesso diciotto tesserati. Sin dalle prime giornate di campionato, tutti i calciatori rosa hanno mostrato una spiccata propensione al gol, fattore che per tanti mesi è stato anche un punto di forza della squadra. Ripercorrere i primi gol di ciascuno dei 18 marcatori, fra i quali c'è anche chi come Brunori vanta comunque uno score di ben 17 reti e la terza posizione nella classifica dei bomber, può essere un modo per ripassare quante e quali sono le frecce a disposizione di Mignani per colpire le difese avversarie.

Il settimo timbro è di quelli pesanti ed è opera di Leonardo Mancuso , con una zampata al 93' sul campo dell'Ascoli: 1-0 per il Palermo e sette gol con sette giocatori diversi. La gara successiva è lo 0-1 al Barbera con il Cosenza e poi, in Venezia-Palermo, quattro giorni dopo, apre finalmente la porta del circolo anche Matteo Brunori . Che in verità la sfonda proprio, dato che al Penzo segna una tripletta e regala al Palermo il sogno di sentirsi una big del campionato.

Altri tre gol nella partita successiva, il 3-0 in casa con la Feralpisalò, e altri tre marcatori nuovi: Roberto Insigne sblocca la partita al 15', con un sinistro chirurgico a giro che batte sul palo e si infila, sul passaggio di Henderson; Leo Stulac raddoppia in avvio di ripresa, quando Segre sfrutta un rilancio sbagliato del portiere avversario e gli serve un pallone che lo sloveno indirizza all'angolino; fa tris a fine gara Federico Di Francesco , al debutto in rosanero, grazie all'altruismo di Soleri.

La gara successiva è un'altra vittoria e la siglano due difensori, che portano in doppia cifra il numero dei marcatori stagionali in appena sette partite, Contro il Südtirol al Barbera finisce 2-1: Ciervo porta in vantaggio gli ospiti con un un tiro a giro che a Pigliacelli risveglia il ricordo del gol di Canotto del Cosenza; Pietro Ceccaroni trova il pari, incrociando in porta un assist di Mancuso; allo scadere, Giuseppe Aurelio fa esplodere il Barbera, avvitandosi in area per arrivare a colpire di testa e segnare il gol-vittoria.

Nella gara che arriva subito dopo, a Modena, il Palermo vince ancora e a sbloccare il risultato è lo scozzese Liam Hendeson, undicesimo marcatore stagionale, con uno spettacolare piattone di sinistro al volo. L'8 novembre, nella partita vinta in casa contro il Brescia per 1-0, il gol che risolve il match è di un altro nuovo tesserato del circolo dei marcatori, Mamadou Coulibaly, che di testa in tuffo trasforma in oro un bel cross di Valente.

Il tredicesimo della lista realizza la sua prima rete in maglia rosa a due giorni dal Natale, a Como. Si tratta di un gol che potrebbe diventare molto pesante, quello del momentaneo 3-2 del Palermo, a 8' dalla fine: lo realizza Simon Graves con un colpo di testa. Peccato che lo sciagurato fallo di Marconi su Curto in pieno recupero consenta al Como di pareggiare su calcio di rigore. A Santo Stefano segna un altro difensore, Ionut Nedelcearu, nel soffertissimo 3-2 contro la Cremonese. Il rumeno realizza la rete dell'1-1, incornando alla perfezione su una pennellata di Henderson dalla destra. Marcatori rosa a quota 14.

Nel 3-0 contro il Bari del 2 febbraio timbra il cartellino l'uomo nuovo del Palermo, il talento acquistato a gennaio, Filippo Ranocchia, che sblocca il risultato con un accecante tiro in semi-drop, portando a 15 la lista dei giocatori in gol almeno una volta. Nella disfatta casalinga contro la Ternana (3-2 per gli umbri) arriva invece il marcatore numero 16, Kristoffer Lund, con un bolide di sinistro all'incrocio per il momentaneo 1-1. E lo stesso laterale statunitense di Danimarca, con un cross perfetto dalla sinistra, serve ad Alessio Buttaro il pallone che gli permette di portare i rosa in vantaggio a Cosenza (poi pareggerà Tutino su rigore) e occupare la diciassettesima casella della lista dei marcatori. Prima del gol di un altro acquisto invernale, Diakité, all'ultimo turno della regular season.

Diciotto nomi, un elenco sterminato. Eppure, portieri a parte, manca ancora qualcuno. Su tutti il nome che spicca è quello di Di Mariano, ma all'appello non rispondono presente neppure Gomes, Vasic, Traorè e Marconi.