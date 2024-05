Südtirol-Palermo 0-0, la diretta: punizione di Ranocchia, Drago dice di no

Il Palermo in campo con Insigne dal primo minuto al fianco di capitan Brunori. È la novità più rilevante della formazione varata dall'allenatore Michele Mignani per la gara che i rosa giocheranno oggi (calcio d'inizio alle 20.30, stadio Druso di Bolzano) contro il Südtirol. È l'ultimo turno della regular season. Al termine delle gare, tutte in contemporanea, il Palermo saprà quale posizione occuperà nella griglia del play-off per la promozione in Serie A. Attualmente i rosa sono sesti. Non possono più raggiungere la quinta posizione e devono anzi guardarsi alle spalle.

L'altra novità rilevante è il ricorso a Graves in difesa, in assenza di Ceccaroni. Diakité, infatti, viene confermato fra i cinque di centrocampo, sulla corsia di destra. Privo di Gomes, le chiavi della regia vengono affidate a Ranocchia, mentre Di Francesco torna titolare. Confermato Desplanches in porta.

Queste le formazioni iniziali

SÜDTIROL (3-5-2): 12 Drago; 28 Kofler, 55 Masiello (cap.), 3 Cagnano; 79 Molina, 4 Arrigoni, 42 Peeters, 8 Mallamo, 24 Davi; 33 Merkaj, 90 Odogwu